مغني اللبيب… من نسخة ضائعة إلى موسوعة ربطت النحو بالتفسير

دمشق-سانا

ضاع الكتاب في الطريق، فعاد مؤلفه إلى كتابته من الذاكرة، ليخرج إلى الناس أكثر إحكاماً، ويبقى بعد ستة قرون من أكثر كتب العربية حضوراً وتأثيراً.

لم تكن خسارة النسخة الأولى من كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب نهاية مشروع الإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، بل بداية ثانية لكتاب نقل النحو من جداول القواعد وتقسيمات الإعراب إلى فضاء المعنى، وربط بين تركيب الجملة ودلالتها، وبين اللغة وفهم القرآن الكريم.



بهذا المنهج تحوّل مغني اللبيب إلى موسوعة لغوية جمعت النحو والتفسير والبلاغة، ورسخت مكانة ابن هشام بين كبار علماء العربية، وبقيت مرجعاً للدارسين والمفسرين والباحثين حتى اليوم، لتستعيده زاوية «أمهات الكتب» في «سانا الثقافية» قراءةً في كتاب لم يفقد قدرته على إنتاج المعنى.

ابن هشام… عقل نحوي خارج القوالب

وُلد ابن هشام في القاهرة سنة 708 للهجرة، ونشأ في بيئة علمية نشطة ازدهرت فيها حلقات الفقه واللغة والحديث، فتلقى علوم العربية على يد عدد من شيوخ عصره، وامتلك معرفة واسعة بالنحو والتفسير والشعر والقراءات.

وتشير الباحثة الفلسطينية أسماء عبد الرحيم محمود حمد في بحث لها حمل عنوان كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ـــ دراسة تحليلية، إلى أن هذا العالم عُرف بدقة النظر وقوة الاستدلال والاستقلال في الرأي، فلم يتقيد دائماً باختيارات مدرسة نحوية واحدة، وكان يناقش آراء البصريين والكوفيين، ويقارن بينها، ويرجّح ما يراه أقرب إلى النص والمعنى.

وإلى جانب مغني اللبيب، وضع ابن هشام مؤلفات تعليمية وعلمية عدة، من أشهرها قطر الندى وبل الصدى وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك وشذور الذهب، فجمع في مشروعه بين تعليم المبتدئين ومخاطبة المتخصصين، لتمنحه هذه القدرة مكانة بارزة في تاريخ النحو العربي، إذ ربط القاعدة بالمعنى والسياق واستعمال اللغة.

كتاب وُلد مرتين

يروي المؤرخ والموسوعي حاجي خليفة، في كتابه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، قصة لافتة عن ولادة مغني اللبيب، فقد ألّف ابن هشام في مكة المكرمة سنة 749 للهجرة كتاباً في الإعراب، ثم فقده في طريق عودته إلى مصر، قبل أن يعود إلى الحرم سنة 756 للهجرة ويعيد صياغة مشروعه في الصورة التي عُرف بها الكتاب.

تكشف هذه الحادثة حجم حضور المشروع في ذهن صاحبه، فالنسخة الثانية استعادت ما ضاع، وأعادت بناء الكتاب بعد أن نضجت أفكار مؤلفه واتسع منهجه.

جاء عنوانه دالاً على غايته، فاللبيب هو القارئ الفطن القادر على فهم دقائق العربية، والكتاب يغنيه عن الرجوع المتكرر إلى مؤلفات الإعراب المتفرقة، لأنه يجمع أصول المسائل وأدلتها وخلافات العلماء حولها.

لم يرتب ابن هشام كتابه وفق التسلسل المألوف الذي يبدأ بالكلمة ثم المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، وإنما انطلق من الأدوات والمعاني والجمل، ثم انتقل إلى القضايا الكبرى في الإعراب والتركيب، فكان هذا الترتيب واحداً من أبرز أسباب تميز الكتاب، لأنه نقل الاهتمام من موقع الكلمة الإعرابي وحده إلى أثرها في بناء المعنى.

من الأدوات إلى المعنى

في مطلع كتابه، منح ابن هشام الحروف والأدوات مساحة واسعة لما تؤديه من دور في تحديد معنى الجملة واتجاهها، ويوضح الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب، في تحقيقه وشرحه لكتاب مغني اللبيب، أن ابن هشام خصص الباب الأول للحروف والأدوات، ورتبها وفق حروف المعجم، وشرح أحكامها ومعانيها ووجوه استعمالها، ومن بينها أدوات الشرط والنفي والاستفهام والتوكيد والعطف.

ولم يكتف بذكر عمل الأداة، بل تتبع وجوه استعمالها، وما تحتمله من معانٍ، وما يترتب على كل معنى من حكم نحوي أو دلالي، فالحرف الصغير في نظره قد يغيّر اتجاه الجملة كلها، ويكشف مقصد المتكلم أو يحدد العلاقة بين أجزاء الكلام.

ثم تناول أنواع الجمل، وما له محل من الإعراب وما لا محل له، وشرح العلاقات التي تربط الكلمات والجمل، ونبّه إلى الأخطاء التي قد يقع فيها المعرب عندما ينشغل بالحركة الإعرابية ويغفل السياق.

وبذلك تجاوز مغني اللبيب حدود كتاب القواعد، ليصبح تدريباً على القراءة والتحليل والموازنة بين الآراء، مستنداً إلى القرآن الكريم والشعر والحديث وكلام العرب، وإلى السماع والقياس والإجماع، مع مناقشة دقيقة للخلافات النحوية في ضوء النصوص.

النحو يفتح باب التفسير

تظهر القيمة الأعمق للكتاب في العلاقة التي أقامها ابن هشام بين النحو وتفسير القرآن الكريم، إذ تعامل مع الإعراب على أنه مفتاح لفهم الدلالة، لا مجرد تحديد لحركات أواخر الكلمات.

واستشهد بعدد كبير من الآيات القرآنية، وناقش أقوال المفسرين والنحاة، ورجّح بين القراءات والتأويلات اعتماداً على تركيب الجملة ودلالة الأداة والسياق العام.

وكشف ابن هشام أن فهم النص القرآني يرتبط بوظائف الكلمات والعلاقات بين الجمل، وأن اختلاف الإعراب قد يغيّر المعنى، في علاقة متبادلة تعين فيها اللغة على التفسير، ويغني فيها القرآن القواعد والشواهد.

ولهذا أفادت من مغني اللبيب أجيال من المفسرين واللغويين، وكثرت شروحه وحواشيه واختصاراته، وتحول إلى ميدان دائم للمناقشة والبحث في قضايا اللغة والدلالة.

أثر يتجدد مع القارئ

بعد مرور أكثر من ستة قرون على تأليفه، لا يزال مغني اللبيب حاضراً في الجامعات والدراسات اللغوية، لأنه ينقل النحو من حفظ القواعد إلى فهم وظيفتها في بناء المعنى، ويفتح مجالات للبحث في تعليم العربية وتحليل الخطاب والتفسير والبلاغة.

لهذا ظل هذا الكتاب حاضراً في الدرس اللغوي، لسعة مادته ودقة استدلاله، وقدرته على فتح آفاق في تحليل الخطاب وتعليم اللغة والتفسير والبلاغة، وتقديم النحو علماً حياً متصلاً بالفكر والقراءة.