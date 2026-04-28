تركيا تؤكد استعدادها لدعم سلاسل إمداد المعادن الحرجة

إسطنبول-سانا

أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط استعداد بلاده للعب دور فعال في دعم سلاسل إمداد أكثر تنوعاً وأماناً وكفاءة فيما يتعلق بالمعادن الحرجة النادرة، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

ونقلت وكالة الأناضول عن بولاط قوله خلال كلمة له في “منتدى المعادن الحرجة” الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إسطنبول اليوم الثلاثاء، أنه مع بروز عصر جديد للتحول الاقتصادي، تبرز الحاجة إلى تعاون يهدف لتحقيق الرفاه المشترك وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار الوزير التركي إلى أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مجابهة التحديات التي يفرضها الاعتماد العالمي على المعادن الحرجة، لافتاً إلى أن الدول النامية الغنية بهذه الموارد بحاجة إلى تعظيم الاستفادة من ثرواتها عبر تعاون دولي أقوى وأكثر شمولاً.

وتُعرف المعادن الحرجة بأنها مجموعة الموارد المعدنية والعناصر الأرضية النادرة التي تلعب أدواراً مركزية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، مثل الطاقة المتجددة والإلكترونيات وأنظمة الدفاع المتطورة، وصولاً إلى صناعة المركبات الكهربائية وتقنيات الاتصالات والفضاء.