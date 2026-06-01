الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان

بروكسل-سانا

دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل اليوم الإثنين، إلى وقف تصعيدها العسكري في لبنان وشن هجمات تستهدف بيروت والجنوب.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية أنور العنوني قوله خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل: “ندعو إسرائيل إلى وقف تصعيدها العسكري في لبنان، واحترام سيادته وسلامة أراضيه، والانخراط في الجهود الدبلوماسية”.

وأضاف العنوني: إن “الشعب اللبناني يواجه تحديات كبيرة جداً”، مضيفاً: “هذه ليست حربهم، هم لم يختاروا هذه الحرب”، مؤكداً “تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب اللبناني، ومواصلته تقديم الدعم والمساعدات العاجلة لمساعدة السلطات اللبنانية على التعامل مع الأزمة الحالية”.



ومنذ الثاني من آذار الماضي تواصل إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، ما تسبب بسقوط 3412 قتيلاً و10229 جريحاً، ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في الـ 17 من نيسان الماضي الذي تم تمديده حتى مطلع تموز المقبل، تواصل إسرائيل خروقاتها بشكل يومي ومستمر.