طيران الاتحاد يستأنف رحلاته المنتظمة بين أبو ظبي ودمشق اعتباراً من الـ14 من ‏حزيران ‏

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري اليوم الإثنين، بدء تشغيل شركة ‏طيران الاتحاد الإماراتي رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين أبو ظبي ودمشق، اعتباراً من الـ14 من حزيران ‏الجاري، في خطوة جديدة تعزز الربط الجوي بين سوريا والإمارات، وتوفر خيارات سفر ‏إضافية للمسافرين.‏

وأوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مصطفى ‏خير الله في تصريح لـ سانا، أن الهيئة ترحب ببدء تشغيل رحلات طيران الاتحاد بين ‏أبو ظبي ومطار دمشق الدولي، في خطوة تعكس تنامي الثقة بقطاع الطيران المدني ‏السوري وعودة سوريا التدريجية إلى خارطة النقل الجوي الإقليمي والدولي.‏

‏”وجهات جديدة قريباً” ‏

وأشار خير الله إلى أن الهيئة تواصل العمل على توسيع شبكة الوجهات واستقطاب المزيد ‏من شركات الطيران، بما ينعكس إيجاباً على حركة المسافرين، ويعزز خيارات السفر من ‏وإلى سوريا.‏

ولفت إلى أن الهيئة وصلت إلى المراحل الأخيرة من استكمال الإجراءات اللازمة لدخول ‏شركات طيران جديدة وإطلاق وجهات إضافية خلال الفترة المقبلة، ليس فقط عبر مطار ‏دمشق الدولي، بل أيضاً عبر مطار حلب الدولي، الذي سيشهد توسعاً متواصلاً في شبكة ‏رحلاته وخدماته. ‏

ويأتي استئناف الرحلات ضمن الجهود المستمرة لتوسيع شبكة الوجهات الدولية المرتبطة ‏بمطار دمشق الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين ودعم التواصل بين البلدين ‏الشقيقين.‏

وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي على تعزيز حركة النقل الجوي من ‏وإلى سوريا، عبر توسيع شبكة الوجهات الدولية واستقطاب شركات طيران جديدة، في ‏إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني، وتسهيل حركة المسافرين عبر ‏المطارات السورية.‏