طيران الاتحاد يستأنف رحلاته المنتظمة بين أبو ظبي ودمشق اعتباراً من الـ14 من ‏حزيران ‏

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري اليوم الإثنين، بدء تشغيل شركة طيران الاتحاد الإماراتي رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين أبو ظبي ودمشق، اعتباراً من الـ14 من حزيران الجاري، في خطوة جديدة تعزز الربط الجوي بين سوريا والإمارات، وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين.
وأوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مصطفى خير الله في تصريح لـ سانا، أن الهيئة ترحب ببدء تشغيل رحلات طيران الاتحاد بين أبو ظبي ومطار دمشق الدولي، في خطوة تعكس تنامي الثقة بقطاع الطيران المدني السوري وعودة سوريا التدريجية إلى خارطة النقل الجوي الإقليمي والدولي.
”وجهات جديدة قريباً”
وأشار خير الله إلى أن الهيئة تواصل العمل على توسيع شبكة الوجهات واستقطاب المزيد من شركات الطيران، بما ينعكس إيجاباً على حركة المسافرين، ويعزز خيارات السفر من وإلى سوريا.
ولفت إلى أن الهيئة وصلت إلى المراحل الأخيرة من استكمال الإجراءات اللازمة لدخول شركات طيران جديدة وإطلاق وجهات إضافية خلال الفترة المقبلة، ليس فقط عبر مطار دمشق الدولي، بل أيضاً عبر مطار حلب الدولي، الذي سيشهد توسعاً متواصلاً في شبكة رحلاته وخدماته.
ويأتي استئناف الرحلات ضمن الجهود المستمرة لتوسيع شبكة الوجهات الدولية المرتبطة بمطار دمشق الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين ودعم التواصل بين البلدين الشقيقين.
وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي على تعزيز حركة النقل الجوي من وإلى سوريا، عبر توسيع شبكة الوجهات الدولية واستقطاب شركات طيران جديدة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني، وتسهيل حركة المسافرين عبر المطارات السورية.