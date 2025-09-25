وزارة الدفاع التركية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فعّالة ضد إسرائيل

أنقرة-سانا

طالبت وزارة الدفاع التركية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعّالة ضد إسرائيل، وعدم الاكتفاء بالتطورات الإيجابية الأخيرة، بما في ذلك اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، زكي أق تورك، خلال إحاطة إعلامية اليوم: “نرحب بقرار مجموعة من البلدان، بما فيها أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بالاعتراف بفلسطين، ونأمل بأن تسهم هذه القرارات في تحقيق حل الدولتين وتسريع المسار نحو السلام”.

وأضاف: “هناك حاجة إلى مزيد من التدابير لوقف إسرائيل التي تسعى لجعل إقامة دولة فلسطين أمراً مستحيلاً، وتواصل إضافة ممارسات جديدة إلى هجماتها المتهورة ضد دول المنطقة يومياً”.

وأكد أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة “تعمّق المأساة الإنسانية في المنطقة يوماً بعد يوم”.

وخلال الأيام الماضية اعترفت 11 دولة بدولة فلسطين، من بينها بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، ليصل عدد الدول المعترفة إلى 159 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة.