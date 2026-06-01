روسيا تفرض حظراً مؤقتاً على تصدير وقود الطائرات ‏

موسكو-سانا

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الإثنين، فرض حظر مؤقت على تصدير وقود الطائرات من ‏الأراضي الروسية، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار سوق الوقود المحلية.‏

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن الحكومة الروسية قولها في بيان: إن القيود الجديدة ستستمر ‏لمدة خمسة أشهر، اعتباراً من اليوم وحتى الـ 30 من تشرين الثاني المقبل، مشيرةً إلى أن القرار ‏يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الأوضاع في سوق الوقود المحلي.‏

وأوضح البيان أن الحظر يشمل جميع كميات وقود الطائرات، بما في ذلك الكميات ‏المشتراة عبر مزادات البورصة، فيما تستثنى منه الشحنات التي وُضعت تحت الإجراءات ‏الجمركية قبل دخول القرار حيز التنفيذ، إضافة إلى الإمدادات التي تتم في إطار ‏الاتفاقيات الحكومية الدولية.‏

ويشهد سوق وقود الطائرات العالمي منذ أواخر شباط الماضي أزمة غير مسبوقة على ‏خلفية الحرب الأمريكية-الإسرائيلية الإيرانية، وإغلاق مضيق هرمز، حيث تصاعدت ‏تداعياتها بسرعة لتتحول إلى أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الطيران المدني ‏والشحن الجوي منذ عقود، في ظل تأثر إمدادات الطاقة والأسواق المالية، وأسعار ‏المستهلكين والاقتصاد العالمي.‏