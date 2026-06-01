روسيا تفرض حظراً مؤقتاً على تصدير وقود الطائرات ‏

موسكو-سانا
أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الإثنين، فرض حظر مؤقت على تصدير وقود الطائرات من الأراضي الروسية، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار سوق الوقود المحلية.
ونقل موقع “روسيا اليوم” عن الحكومة الروسية قولها في بيان: إن القيود الجديدة ستستمر لمدة خمسة أشهر، اعتباراً من اليوم وحتى الـ 30 من تشرين الثاني المقبل، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الأوضاع في سوق الوقود المحلي.
وأوضح البيان أن الحظر يشمل جميع كميات وقود الطائرات، بما في ذلك الكميات المشتراة عبر مزادات البورصة، فيما تستثنى منه الشحنات التي وُضعت تحت الإجراءات الجمركية قبل دخول القرار حيز التنفيذ، إضافة إلى الإمدادات التي تتم في إطار الاتفاقيات الحكومية الدولية.
ويشهد سوق وقود الطائرات العالمي منذ أواخر شباط الماضي أزمة غير مسبوقة على خلفية الحرب الأمريكية-الإسرائيلية الإيرانية، وإغلاق مضيق هرمز، حيث تصاعدت تداعياتها بسرعة لتتحول إلى أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الطيران المدني والشحن الجوي منذ عقود، في ظل تأثر إمدادات الطاقة والأسواق المالية، وأسعار المستهلكين والاقتصاد العالمي.