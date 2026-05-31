مقتل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية متواصلة جنوب لبنان

بيروت-سانا

أُصيب 12 موظفاً في مستشفى حيرام بمدينة صور، اليوم الأحد، جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى، ضمن سلسلة غارات جوية عنيفة، طالت مناطق واسعة جنوب لبنان، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وأضرار مادية جسيمة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن رئيس مستشفى حيرام، سلمان عيديبي، أن الغارة أدت إلى إصابة طاقم المستشفى بجروح طفيفة، نتيجة تطاير الزجاج والحطام، إضافةً إلى تضرر نوافذ وأبواب، وتحطم سيارات في محيط المبنى، مشيراً إلى أن المستشفى استقبل أيضاً أربع إصابات لمدنيين جراء الاستهداف نفسه.

وفي السياق، أفادت مصادر طبية ومحلية بسقوط عدد من الضحايا في غارات إسرائيلية متفرقة طالت بلدات عدة في الجنوب، حيث بلغت الحصيلة النهائية في بلدة دير الزهراني 8 قتلى و16 جريحاً، بعد استهداف حي سكني بغارات ليلية، دمرت عدداً من المنازل على قاطنيها.

كما استهدفت غارة لطائرة مسيّرة بلدة الشرقية، ما أدى إلى مقتل شخصين، فيما قُتل شاب وأصيب آخر في غارة مماثلة على منطقة عين الجمل في بلدة زبدين.

وشنّ طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات يحمر الشقيف، والنبطية الفوقا، وزفتا، والمنطقة الواقعة بين شوكين وميفدون، إضافةً إلى استهدافات متفرقة في محيط النبطية.

كما تعرضت بلدة دير الزهراني لغارتين إضافيتين خلال النهار في المنطقة ذاتها التي شهدت القصف الليلي، فيما استهدفت غارتان بلدة صير الغربية، وتعرض حي كسار زعتر في مدينة النبطية لغارة دمّرت مبنى سكنياً.

وفي بلدة جديدة أنصار، أدت غارة إسرائيلية إلى تدمير منزل سكني، وسقوط ثلاث إصابات، بينهم طفلان، وفق مصادر محلية، فيما طال القصف أيضاً مناطق في كفررمان وحي البياض في النبطية، حيث سُجل قصف مدفعي متقطع.

وكان شخصان قُتلا، وأُصيب أربعة آخرون، أمس السبت، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من البلدات والقرى في جنوب لبنان.