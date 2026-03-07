إنزال إسرائيلي في جرود النبي شيت شرق لبنان يوقع قتلى وجرحى

بيروت-سانا

نفذ الطيران المروحي الإسرائيلي فجر اليوم السبت، عملية إنزال في الجرود المحيطة ببلدة النبي شيت في البقاع اللبناني قرب الحدود مع سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن اشتباكات وقعت بين القوة الإسرائيلية وعناصر من ميليشيا حزب الله على مرتفعات السلسلة الشرقية، من جهة محور منطقة النبي شيت – حام.

فيما ذكرت مصادر لبنانية أن القوة الإسرائيلية حاولت الوصول إلى مقبرة البلدة، لكن انكشافها دفع الطيران الحربي الإسرائيلي لتنفيذ عشرات الغارات على قرى المنطقة وجرودها الجبلية؛ لتأمين انسحاب القوة من موقع الاشتباك.

بدورها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 وإصابة 16 آخرين بجروح في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت.

وكانت الوزارة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ يوم الإثنين الماضي إلى 222 قتيلاً على الأقل، إضافة إلى مئات الجرحى.

