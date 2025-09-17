20 وكالة إغاثة دولية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية في غزة

نيويورك-سانا

وجهت أكثر من 20 وكالة إغاثة دولية، اليوم، رسالة عاجلة إلى الأمم المتحدة ورؤساء الدول حول العالم، دعت فيها إلى التدخل الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وقالت المنظمات في بيان أصدرته منظمة “أنقذوا الأطفال” نيابة عن أكثر من 20 وكالة إغاثة رئيسية تعمل في غزة: “يجب على الدول استخدام كل أداة سياسية واقتصادية وقانونية متاحة لها للتدخل”.

واستندت الوكالات في رسالتها إلى نتائج لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من أصل خمسة أفعال إبادة جماعية محددة في اتفاقية 1948، محذرةً من أن الوضع في غزة يعد الأشد فتكاً في تاريخ القطاع ما لم تتخذ إجراءات عاجلة.

وأشارت وكالات الإغاثة إلى أن استمرار الحصار والهجمات الإسرائيلية، سيؤدي إلى استنزاف الحياة بالكامل في قطاع غزة، داعيةً المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى التحرك لوقف العنف وإنهاء الاحتلال، وقالت: إن “عسكرة نظام المساعدات الإنسانية في غزة باتت تشكل تهديداً قاتلاً، إذ تُطلق النار على الآلاف أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء والماء”.

وتأتي هذه المطالب في وقت تتواصل فيه هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة، وسط تنفيذ غارات وقصف واسع لأحياء المدينة، ونسف المباني والأبراج السكنية بواسطة المجنزرات والروبوتات المفخخة بأطنان من المتفجرات، بهدف إخلاء المدينة وتهجير الفلسطينيين.

وتتوالى الإدانات العربية والدولية والمنظمات الأممية، عقب إعلان إسرائيل أمس، توسيع هجومها البري على مدينة غزة التي تسعى إلى تهجير سكانها واحتلالها، إضافة إلى التنديد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع منذ نحو عامين.

كما عقد مجلس الأمن الدولي في العاشر من الشهر الماضي، جلسة طارئة حول تداعيات قرار الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على مدينة غزة، حيث شهدت الجلسة إدانات دولية واسعة وتحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة، تشمل مزيداً من القتل والتهجير والمجاعة.