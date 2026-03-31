تركيا: ادعاءات دخولنا الحرب إلى جانب إيران أو دخول قواتنا إلى لبنان مضللة

أنقرة-سانا

نفت تركيا المزاعم التي تقول إنها تستعد للانخراط في الحرب الدائرة في المنطقة إلى جانب إيران أو دخول قواتها إلى لبنان، مشيرةً إلى أن هذه الادعاءات معلومات مضللة، وجزء من حرب نفسية تهدف إلى الإضرار بصورة تركيا والتشويش على دورها البناء في إدارة الأزمة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية قوله في بيان: “إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقود جهوداً دبلوماسية مكثفة من أجل إنهاء الهجمات في أقرب وقت ممكن، ومنع اتساع نطاق الحرب، وإرساء سلام دائم”، لافتاً إلى أن موقف تركيا هذا يحظى بتقدير جميع الأطراف، وعلى رأسها الأطراف المتنازعة.

ودعا مركز مكافحة التضليل الإعلامي إلى عدم الانجرار وراء الادعاءات التي لا أساس لها، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية في تركيا.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أكد يوم السبت الماضي أن بلاده تعارض أي توتر قد يدفع المنطقة نحو صراع أوسع، محذراً من أن الأوضاع الراهنة تعكس حالة عدم استقرار مزمن يهدد بتفكيك المنطقة وزيادة هشاشتها.