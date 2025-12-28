المكتب الإعلامي في غزة: 969 خرقاً للاحتلال الإسرائيلي منذ بدء وقف إطلاق النار

القدس المحتلة-سانا

أكد المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب خروقات جسيمة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن عدد الخروقات بلغ 969 خرقاً حتى مساء اليوم، ما يعكس تنصلاً ممنهجاً من الالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول الإنساني.

وأوضح المكتب في بيان له اليوم أن الانتهاكات شملت 209 جرائم إطلاق نار مباشر ضد الفلسطينيين، و54 جريمة توغل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و455 جريمة قصف واستهداف لفلسطينيين عزل ومنازلهم، إضافة إلى 162 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات مدنية، ما أسفر عن ارتقاء 418 فلسطينياً، وإصابة 1141 آخرين، واعتقال 45.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال لم يلتزم بإدخال المساعدات الإنسانية كما نص الاتفاق، حيث لم تدخل إلى قطاع غزة سوى 19,764 شاحنة من أصل 48,000 شاحنة، أي بنسبة التزام لم تتجاوز 42 بالمئة، ما فاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وشدد المكتب الإعلامي على أن استمرار هذه الخروقات يشكل التفافاً واضحاً على اتفاق وقف إطلاق النار، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار المعاناة الإنسانية وتدهور الأوضاع في قطاع غزة.

ودعا المكتب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الراعية للاتفاق إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بشكل كامل، وضمان حماية الفلسطينيين، وتوفير المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما تم الاتفاق عليه.

ويواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بشكل متكرر وممنهج، عبر تنفيذ عمليات قصف مدفعي ونسف منازل في مناطق مختلفة من القطاع.