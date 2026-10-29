الدفاع المدني يُجلي ركاب حافلة انحرفت عن مسارها جراء السيول على طريق دمشق–دير الزور

دير الزور-سانا

أجلت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور، اليوم الخميس، ركاب حافلة انحرفت عن مسارها بسبب السيول على طريق دمشق–دير الزور.

وأوضح مدير مديرية الدفاع المدني في المحافظة زياد العبود،في تصريح لـ سانا، أن الفرق عملت على تأمين الركاب ونقلهم إلى مدينة دير الزور، والتأكد من سلامتهم، ضمن جهود الاستجابة للآثار الناجمة عن الأحوال الجوية والسيول، وحماية المدنيين والحد من المخاطر.

وأعلن قسم العمليات في فرع أمن الطرق بدير الزور، في وقت سابق اليوم، إعادة فتح طريق دير الزور–دمشق جزئياً، بما يسمح بمرور السيارات الصغيرة وشاحنات نقل البضائع، بالتنسيق مع حواجز أمن البادية.

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، هطولات مطرية غزيرة ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.