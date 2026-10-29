وفاة ثلاثة عمال سوريين جراء إعصار في ولاية أنطاليا التركية

أنطاليا-سانا

لقي ثلاثة عمال سوريين وعامل تركي مصرعهم، وأصيب عامل آخر، جراء إعصار قمعي ضرب موقعاً للبناء في منطقة كيبيز بولاية أنطاليا جنوب تركيا، متسبباً بأضرار مادية كبيرة شملت تدمير وحدتين سكنيتين مسبقتي الصنع مخصصتين لإقامة العمال، وسقوط رافعة إنشائية داخل الموقع.

وذكر مراسل سانا في تركيا أن الإعصار اجتاح موقع الإنشاءات في حي فوزي تشاكماق بمنطقة كيبيز، في وقت متأخر من مساء الإثنين، ما استدعى تدخل فرق الإسعاف والإنقاذ للبحث عن العمال المتضررين ونقل المصابين إلى المستشفيات.

ظروف الحادث وتفاصيل البحث

وقال بلال مصطفى النايم، شقيق أحد الضحايا السوريين، في تصريح لـ سانا: إن “الضحايا هم محمد أمين مصطفى النايم من مواليد عام 2004، وصلاح الدين محمد النايم من مواليد عام 2006، وعيسى موسى النواف من مواليد عام 1999، وجميعهم من منطقة الكرامة في محافظة الرقة”.

وأوضح النايم أن العمال الثلاثة كانوا يقيمون في تركيا ويعملون في مجال البناء منذ نحو عامين، مشيراً إلى أن أفراد العائلة تواصلوا معهم عبر اتصال مرئي قبل نحو عشر دقائق من وقوع الحادث، قبل أن يتلقوا نبأ الإعصار، ما دفعهم إلى التوجه نحو المستشفى فور علمهم بما جرى.

وأضاف أن فرق الإسعاف التركية واصلت عمليات البحث عن العمال لنحو ساعتين إلى ثلاث ساعات، قبل العثور عليهم ونقلهم إلى المستشفى، حيث فارقوا الحياة متأثرين بإصاباتهم.

وأشار النايم إلى أن قوة الإعصار أدت إلى تناثر العمال على مسافات متفاوتة من موقع الحادث، موضحاً أن أحدهم عُثر عليه على بعد نحو 700 متر، والثاني على مسافة تقارب 500 متر، فيما عُثر على الثالث على بعد نحو 30 متراً من الموقع.

صعوبات وتأخير باستلام الجثامين

وحول إجراءات تسليم الجثامين، قال النايم: “إن العائلة واجهت تأخيراً استمر ثلاثة أيام، واضطرت إلى مراجعة الجهات المعنية أكثر من مرة لاستكمال الإجراءات، قبل تدخل القنصل العام السوري في إسطنبول خالد هنداوي، الأمر الذي ساهم في تسريع عملية التسليم وإنهائها”.

وأضاف النايم أن العائلة واجهت صعوبات خلال تلك الإجراءات، معرباً عن استيائه من طبيعة التعامل الذي واجهته في ظل المصاب، ومشيراً إلى أن التأخير تعلق بإجراءات تسليم الجثامين.

وبيّن النايم أن اثنين من الضحايا، وهما محمد أمين مصطفى النايم وعيسى موسى النواف، كانا متزوجين، فيما كان صلاح الدين محمد النايم أعزباً، مؤكداً أنهم كانوا يعملون لتأمين احتياجاتهم المعيشية وإعالة أسرهم.

وتشهد ولاية أنطاليا، الواقعة على الساحل الجنوبي لتركيا، حالات من التقلبات الجوية الشديدة خلال فترات عدم الاستقرار الجوي، قد تترافق أحياناً مع تشكل أعاصير قمعية، إلا أن الحوادث التي تؤدي إلى سقوط ضحايا تبقى محدودة.

يشار إلى أن الإعصار القمعي هو ظاهرة جوية عنيفة تتمثّل في عمود من الهواء يدور بسرعة كبيرة، ويتخذ شكل قمع يمتد من سحابة رعدية نحو سطح الأرض، وقد يتسبب في أضرار جسيمة للمباني والأشجار والممتلكات نتيجة الرياح الشديدة المصاحبة له.