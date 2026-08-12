الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين ويهدم منزلين وعشرات المنشآت في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء سبعة فلسطينيين وهدمت منزلين وعشرات المنشآت التجارية خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات اليامون وعرابة والسيلة الحارثية وسيلة الظهر وعربونة في جنين، وبلدة بيتونيا غرب رام الله، وأحياء في البيرة وضاحية الشويكة في طولكرم، واعتقلت سبعة فلسطينيين بينهم صحفي.

كما داهم جنود الاحتلال بلدة طمون وقرية تياسير جنوب وشرق طوباس، ومخيم بلاطة شرق نابلس دون أن يبلغ عن اعتقالات.

هدم منزلين و40 منشأة

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وقرية المعصرة جنوب بيت لحم وهدمت منزلين أحدهما مكون من ثلاثة طوابق وشردت قاطنيهم.

كما شرعت سلطات الاحتلال بهدم 40 منشأة تجارية مقامة على الشارع الواصل بين دوار مرج ابن عامر وقرية عابا حتى مفرق حداد شرق جنين، وأغلقت الطرق المؤدية إلى الشارع، بالتزامن مع عملية الهدم.

سلطات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي

أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، ومنعت وصول المصلين إليه وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين، كما داهمت وفتشت عدداً من المنازل بالمدينة.

مستوطنون يحاصرون منزلاً لليوم الرابع

وفي نابلس واصل مستوطنون حصارهم لمنزل عائلة فلسطينية في قمة جبل رأس العين ببلدة قصرة لليوم الرابع على التوالي، ومنعوا الأهالي من الوصول إليه، كما نصبوا خيمة في محيط المنزل بحماية جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليه.

وكان مستوطنون استولوا في الـ 22 من تموز الماضي على منزل في قرية جالود جنوب نابلس، بعد إجبار أصحابه الفلسطينيين على الخروج منه، عقب حصار استمر أكثر من ثلاثة أشهر، والاعتداء عليهم بشكل يومي.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون خلال شهر تموز الماضي 2,256 اعتداءً على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة.

هيئة شؤون الأسرى: 4769 معتقلاً شاباً في سجون الاحتلال

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين رائد أبو الحمص: إن 4769 شاباً وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 – 40 عاماً، معتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أبو الحمص في بيان بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 آب من كل عام، أن عدد المعتقلين الشباب يبلغ 4713، والمعتقلات 56، فيما بلغ عدد الأسرى الشهداء منذ السابع من تشرين الأول 2023، 41 أسيراً شهيداً من بين العدد الإجمالي 91، وما زالت جثامين 40 منهم محتجزة، إضافة إلى احتجاز عشرات الجثامين من فئات عمرية مختلفة.

ودعا أبو الحمص مؤسسات المجتمع الدولي وخاصة المعنية بشؤون الشباب، إلى رفض استهداف شباب فلسطين، وإعلاء الصوت بضرورة أن يعيشوا حياتهم بعيداً عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه.