الخارجية الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال إقامة مدرسة يهودية في الشيخ جراح بالقدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاً لإقامة مدرسة يهودية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مخططات الاحتلال الممنهجة لتهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها وتزييف الحقائق التاريخية فيها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الوزارة قولها في بيان: “نرفض كافة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية الرامية لفرض وقائع جديدة غير قانونية على الأرض عبر التلاعب بالوضع التاريخي والقانوني للقدس المحتلة”، مشددة على أن الاحتلال لا يمتلك أي سيادة على المدينة، وأن السيادة فيها هي حصراً لدولة فلسطين.

وأوضحت الوزارة أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات تستهدف القيمة الاستثنائية للقدس يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها “اليونسكو” ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ موقف حازم يجبر الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن كافة المحاولات التهويدية لن تغير من حقيقة أن القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين.

وكانت سلطات الاحتلال أقرت يوم أمس الخميس مخططاً لإقامة مدرسة دينية يهودية ضخمة في حي الشيخ جراح، في إطار تصعيد عمليات الاستيطان والتهجير القسري بحق الفلسطينيين في المدينة المحتلة.