الإمارات ترحب بمطالبة “البحرية الدولية” وقف التهديدات الإيرانية للملاحة والبيئة

image 2026 05 01 20 41 26 الإمارات ترحب بمطالبة "البحرية الدولية" وقف التهديدات الإيرانية للملاحة والبيئة

أبو ظبي-سانا

رحبت الإمارات العربية المتحدة بقرار لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية الصادر عن دورتها الرابعة والثمانين، والذي يطالب إيران بالوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية والناقلات والبنية التحتية للموانئ.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن وزيرة التغير المناخي والبيئة آمنة بنت عبد الله الضحاك، والأمين العام لهيئة البيئة في أبو ظبي شيخة سالم الظاهري أكدتا أن هذا القرار يعترف بأن الأضرار البيئية التي تهدد الخليج العربي لن تظل مقصورة على منطقة معينة.

وشددتا على أن حماية البيئة البحرية في الخليج وبحر عُمان تشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والمائي والاقتصادي في المنطقة، معربتين عن إدانتهما لأي هجمات تستهدف البنية التحتية والسفن لما تنطوي عليه من مخاطر قد تخرج عن السيطرة وتلحق ضرراً بالتنوع البيولوجي وتعطل أنشطة الصيد والملاحة.

وفي السياق، أكدت المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الطبيعة رزان خليفة المبارك أن الإمارات ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لمنع التصعيد وصون هذا النظام الطبيعي الحيوي، انطلاقاً من إدراكها بأن الأمن البيئي لا ينفصل عن الاستقرار الإقليمي والعالمي.

يشار إلى أن القرار الذي صدر في وقت سابق اليوم عن المنظمة البحرية الدولية يطالب بالوقف الفوري لكل التهديدات التي من شأنها تعريض البيئة البحرية للتلوث الناجم عن تسربات النفط أو المواد الكيميائية أو الألغام البحرية، معرباً عن القلق البالغ إزاء احتمال وقوع تلوث بحري واسع النطاق في منطقة تتمتع بتنوع بيولوجي كبير حيث دعا الأمين العام للمنظمة إلى رصد الآثار البيئية السلبية الناجمة عن أفعال إيران في المنطقة.

