تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. إصابة جنديين وغارات متواصلة

بيروت-سانا

شهد جنوب لبنان والبقاع الغربي، اليوم السبت، تصعيداً عسكرياً واسعاً تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف نفذها الجيش الإسرائيلي، طالت عدداً من البلدات والمناطق السكنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات وأضرار مادية كبيرة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن قيادة الجيش اللبناني، قوله في بيان عبر منصة “إكس”: “أصيب جنديان بجروح بليغة إثر استهداف سيارة كانا يستقلانها بطائرة مسيّرة إسرائيلية على الطريق العام في بلدة عبا بقضاء النبطية”.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات تولين وقبريخا ودبين في قضاء مرجعيون، فيما تعرضت الأخيرة لغارات عنيفة وقصف متواصل، تزامناً مع إطلاق مروحية “أباتشي” صاروخين باتجاه البلدة، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير ونسف واسعة داخل دبين.

وامتدت الغارات إلى محيط قلعة الشقيف الذي تعرض لقصف جوي كثيف، بينما استهدفت طائرة مسيّرة بلدة عبا، ما أدى إلى وقوع إصابتين، كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدات حاريص وياطر وكفردونين وفرون في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى غارتين استهدفتا بلدتي بلاط في قضاء مرجعيون، والزرارية في قضاء صيدا.

وفي منطقة صور، تمكنت فرق الإسعاف من انتشال جثماني شخصين من المبنى الذي استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة برج الشمالي.

كما تعرضت أطراف بلدات الريحان والعيشية والمحمودية في منطقة جزين لقصف مدفعي، بالتزامن مع غارة إسرائيلية ثالثة استهدفت بلدة مشغرة في البقاع الغربي، وفي وقت لاحق، شن الطيران الحربي غارة على منزل رئيس بلدية الكفور، ما أدى إلى تدميره بالكامل، إضافة إلى غارتين جديدتين على مشغرة.

وتعرضت أيضاً بلدات المنصوري وبيوت السياد والقليلة ومجدل زون لقصف مدفعي، وسط تحليق مكثف لطيران العدو الإسرائيلي في الأجواء.

من جهة أخرى، وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً ثالثاً خلال اليوم إلى سكان بلدات المروانية واللوبية وميدون وأنصارية وزفتا وتفاحتا، داعياً إلى إخلاء منازلهم فوراً والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.

وفي تطور لافت، رُصد تحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق العاصمة بيروت، في ظل استمرار التوتر والتصعيد العسكري على مختلف الجبهات الجنوبية.

وقتل ثلاثة لبنانيين، وأصيب 11 آخرون في وقت سابق اليوم، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قرى وبلدات في قضاء النبطية بجنوب لبنان.