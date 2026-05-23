مصرع 82 شخصاً وفقدان 9 جراء انفجار منجم فحم في الصين

بكين-سانا
لقي 82 عاملاً مصرعهم، جراء انفجار منجم للفحم بمقاطعة شانشي شمال الصين، مساء أمس الجمعة، بحسب التوقيت المحلي للبلاد، فيما لا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم السبت عن قناة “سي سي تي في” الصينية قولها: إن الانفجار وقع في منجم “ليوشينيو” بمدينة تشانغتشي، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.
وكانت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” ذكرت في وقت سابق، أن 247 عاملاً كانوا داخل المنجم وقت وقوع الانفجار، وتم إخراج 201 منهم إلى السطح حتى صباح اليوم.
وتعد مقاطعة شانشي مركزاً رئيسياً لتعدين الفحم في الصين، التي تُعتبر أكبر مستهلك ومنتج للفحم في العالم، إذ تستحوذ على أكثر من نصف الاستهلاك العالمي لهذه المادة المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل القطاع الصناعي.