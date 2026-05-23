مصرع 82 شخصاً وفقدان 9 جراء انفجار منجم فحم في الصين

بكين-سانا‏

لقي 82 عاملاً مصرعهم، جراء انفجار منجم للفحم بمقاطعة شانشي شمال الصين، مساء أمس الجمعة، بحسب التوقيت المحلي ‏للبلاد، فيما لا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم السبت عن قناة “سي سي تي في” الصينية قولها: إن الانفجار وقع في منجم “ليوشينيو” ‏بمدينة تشانغتشي، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.‏

وكانت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” ذكرت في وقت سابق، أن 247 عاملاً كانوا داخل المنجم وقت وقوع الانفجار، وتم ‏إخراج 201 منهم إلى السطح حتى صباح اليوم.‏

وتعد مقاطعة شانشي مركزاً رئيسياً لتعدين الفحم في الصين، التي تُعتبر أكبر مستهلك ومنتج للفحم في العالم، إذ تستحوذ ‏على أكثر من نصف الاستهلاك العالمي لهذه المادة المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل القطاع الصناعي.‏

