وزير الخزانة الأمريكي يتوعد إيران بإجراءات اقتصادية غير مسبوقة

واشنطن-سانا

توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بفرض ما وصفها بأنها “تدابير غير مسبوقة” ضد إيران، في إطار تصعيد الضغوط الاقتصادية الأمريكية عليها.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن بيسنت قوله في مقابلة تلفزيونية: إن الولايات المتحدة ستعلن الأسبوع المقبل مزيداً من الإجراءات ضد إيران، مشيراً إلى أنها ستشمل مستوى من العزلة الاقتصادية لم يشهده العالم من قبل.

وأضاف بيسنت أن الإجراءات ستتضمن، إلى جانب العزلة الاقتصادية، استمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية.

وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي في ظل تصعيد واشنطن إجراءاتها ضد إيران، وسط توترات متصاعدة في المنطقة.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في منتصف نيسان الماضي أنه تم “تنفيذ الحصار على الموانئ الإيرانية بالكامل في غضون 36 ساعة من إعلان بدء الحصار”.