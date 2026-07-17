الصفدي يؤكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران واعتماد الدبلوماسية

عمان-سانا

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتماد الدبلوماسية سبيلاً للتوصل إلى حل شامل يعالج أسباب التوتر.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم الجمعة عن الصفدي قوله خلال جلسة حوارية على هامش أعمال منتدى أسبن للأمن في الولايات المتحدة: إن الاعتداءات الإيرانية على الأردن وعلى دول الخليج العربي مدانة ولا مبرر لها.

وأوضح الصفدي أن الادعاءات بوجود قواعد أمريكية في الأردن لا أساس لها من الصحة، وأن وجود القوات الأمريكية يأتي في إطار اتفاقية تعاون دفاعي تحترم السيادة الأردنية، وفي سياق التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب.

وأضاف: إن الأردن والدول العربية ليسوا طرفاً في الحرب، وإنهم عملوا دائماً من أجل إقامة علاقات جيدة مع إيران، إلا أن ذلك يتطلب معالجة أسباب التوتر، وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادة الدول.

وفي سياق آخر شدد الصفدي على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القطاع، وإنهاء الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي قال: إنها تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل.

وفي الشأن اللبناني أكد الصفدي ضرورة احترام سيادة لبنان، وانسحاب إسرائيل من أرضه المحتلة، ودعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة.

وأشار الصفدي إلى أن تحقيق السلام العادل في المنطقة يتطلب تطبيق حل الدولتين، معتبراً أنه السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار.