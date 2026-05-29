مقتل 3 فلسطينيين جراء هجوم إسرائيلي جنوبي قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل 3 فلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء هجوم إسرائيلي بطائرة مسيّرة على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الجيش الإسرائيلي قصف من طائرة مسيرة منطقة مواصي خان يونس، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

وفي منطقة مواصي القرارة، أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف أرضاً في محيط دفيئات زراعية، ما أدى إلى اندلاع حرائق في خيام النازحين.

كما أصيب 5 أشخاص إثر قصف الاحتلال شارع اليرموك بمدينة غزة، حيث أدى الهجوم الإسرائيلي إلى اندلاع حريق داخل إحدى البنايات، فيما استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد إخلائه، في حين شنت مدفعية الاحتلال قصفاً عنيفاً للمناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع المحاصر.

وكانت مصادر طبية في غزة أعلنت أمس الخميس، ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع إلى 72.819 قتيلاً، و172.894 مصاباً، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.