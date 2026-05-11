انتشال جثمانين وسط قطاع غزة.. وإصابتان برصاص الاحتلال في غزة وبيت لاهيا 



القدس المحتلة-سانا



ذكرت مصادر طبية في قطاع غزة أن الطواقم الطبية انتشلت اليوم الإثنين جثماني قتيلين وسط القطاع.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن المصادر قولها: إن الطواقم الطبية انتشلت جثماني قتيلين، استهدفهما قصف الاحتلال في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة أمس.



ووفقاً للمصادر أصيب طفل برصاص الاحتلال في منطقة العطاطرة غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال قرب مفترق السامر بمدينة غزة.



ويواصل الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 11 من تشرين الأول الماضي.

