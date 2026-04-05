الجيش الأردني يعلن إسقاط صاروخين وطائرتين مسيرتين فوق أراضي المملكة

عمان-سانا

أسقط الجيش الأردني صاروخين وطائرتين مسيرتين كانوا متجهين نحو مواقع داخل الأراضي الأردنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مديرية الإعلام العسكري قولها: “إن سلاح الجو الملكي اعترض الصاروخين والمسيرتين”، مبينة أن الوحدات المختصة تعاملت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 18 بلاغاً حول سقوط شظايا ومقذوفات في مناطق مختلفة.

وأشار البيان إلى أن الحوادث لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية.

كان الجيش الأردني أعلن أن دفاعاته الجوية تعاملت مع 281 صاروخاً وطائرة مسيّرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة خلال 5 أسابيع من التصعيد العسكري في المنطقة، بينها 161 صاروخاً و120 طائرة مسيّرة.