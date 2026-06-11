ترامب يلغي ضربات مقررة ضد إيران ويعلن اقتراب تحديد موعد توقيع الاتفاق

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إلغاء الضربات الجوية وعمليات القصف التي كانت مقررة ضد إيران مساء اليوم، مشيراً إلى أن المباحثات بين الجانبين تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بالمصادقة عليها.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: “بناءً على وصول المباحثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية والمصادقة عليها، فقد قررتُ، بصفتي رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، إلغاء الضربات وعمليات القصف التي كانت مقررة ضد إيران هذا المساء”.

وأوضح ترامب أن المباحثات والنقاط النهائية للاتفاق تم إقرارها من حيث المفهوم والتفاصيل الدقيقة من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وعدد من الدول الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية سيبقى سارياً وبكامل قوته إلى حين إنجاز الصفقة بشكل نهائي، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن زمان ومكان توقيع الاتفاق في وقت قريب.

وكان ترامب توعد إيران في وقت سابق اليوم بتنفيذ ضربات عسكرية “شديدة” ضدها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى مستقبلاً إلى فرض سيطرتها على مواقع نفطية وغازية رئيسية في البلاد، بما في ذلك جزيرة خارك، في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران.