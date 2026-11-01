الدالي: هيئة مكافحة غسل الأموال تؤكد التزام سوريا بمعايير مجموعة العمل ‌‏المالي

دمشق-سانا
أكد مدير التعاون الدولي في هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شفيق الدالي، التزام سوريا بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي (FATF) وتوصياتها، بما يعزز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويرسخ الثقة بالنظام المالي السوري.
وأوضح الدالي، في تصريحات للإخبارية السورية، السبت، أن سوريا تعمل على تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي، مشيراً إلى أن التقييم المتبادل لمنظومتها سيبدأ منتصف العام المقبل، تمهيداً للنظر في إمكانية إخراجها من القائمة الرمادية.
وبيّن الدالي أن منظومة مكافحة غسل الأموال تشكل جزءاً أساسياً من أي نظام وطني، لما تؤديه من دور في رصد المتحصلات الجرمية ومتابعتها ومنع الاستفادة منها، فضلاً عن الحيلولة دون انحراف مصادر التمويل الداخلية والخارجية نحو المجموعات الإرهابية.
ولفت إلى أن وجود نظام مالي قوي وفعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويهيئ بيئة مالية أكثر شفافية وموثوقية.
وأشار الدالي إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكدت أن سوريا تسير على المسار الصحيح في جهودها الرامية إلى تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يذكر أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شاركت ممثلةً برئيسها صفوت رسلان، في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) الذي عقد الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة المملكة المتحدة، وذلك بعد غياب سوريا عن المشاركة لأكثر من 15 عاماً.