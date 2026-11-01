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الدالي: هيئة مكافحة غسل الأموال تؤكد التزام سوريا بمعايير مجموعة العمل ‌‏المالي

02 الدالي: هيئة مكافحة غسل الأموال تؤكد التزام سوريا بمعايير مجموعة العمل ‌‏المالي
شعار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دمشق-سانا

أكد مدير التعاون الدولي في هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ‏شفيق الدالي، التزام سوريا بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي (‏FATF‏) ‏وتوصياتها، بما يعزز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب، ويرسخ الثقة بالنظام المالي السوري.‏

وأوضح الدالي، في تصريحات للإخبارية السورية، السبت، أن سوريا تعمل على تطبيق ‏توصيات مجموعة العمل المالي، مشيراً إلى أن التقييم المتبادل لمنظومتها ‏سيبدأ منتصف العام المقبل، تمهيداً للنظر في إمكانية إخراجها من القائمة ‏الرمادية.‏

وبيّن الدالي أن منظومة مكافحة غسل الأموال تشكل جزءاً أساسياً من أي ‏نظام وطني، لما تؤديه من دور في رصد المتحصلات الجرمية ومتابعتها ‏ومنع الاستفادة منها، فضلاً عن الحيلولة دون انحراف مصادر التمويل ‏الداخلية والخارجية نحو المجموعات الإرهابية.‏

ولفت إلى أن وجود نظام مالي قوي وفعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب، يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويهيئ بيئة ‏مالية أكثر شفافية وموثوقية.‏

وأشار الدالي إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال ‏أفريقيا أكدت أن سوريا تسير على المسار الصحيح في جهودها الرامية إلى ‏تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يذكر أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شاركت ممثلةً برئيسها ‏صفوت رسلان، ‏في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (‏FATF‏) الذي ‏عقد الجمعة في العاصمة الفرنسية ‏باريس برئاسة المملكة المتحدة، وذلك بعد ‏غياب سوريا عن المشاركة لأكثر من 15 عاماً.‏

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