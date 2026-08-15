الشرطة الأمريكية: 5 إصابات نتيجة إطلاق نار أمام سكن طلاب جامعة ولاية ‏فرجينيا ‏

أمريكا الشرطة الأمريكية: 5 إصابات نتيجة إطلاق نار أمام سكن طلاب جامعة ولاية ‏فرجينيا ‏

واشنطن-سانا‏

قالت شرطة مقاطعة تشيسترفيلد الأمريكية: إن خمسة أشخاص أصيبوا بالرصاص ‏أمام سكن طلاب جامعة ولاية فرجينيا اليوم السبت، وإن أحدهم في حالة حرجة.‏

ونقلت رويترز عن إدارة الشرطة قولها: إنها تحركت إثر تلقي البلاغ بوقوع إطلاق ‏النار أمام سكن طلاب الجامعة، لتجد خمسة أشخاص مصابين بجروح ناجمة عن ‏طلقات نارية.‏

وجرى نقل المصابين الخمسة إلى مستشفيات في المنطقة، وأُعلن أن إصابات أربعة ‏منهم لا تشكل خطراً على حياتهم.‏

وقالت الشرطة: إن الجامعة أعادت فتح أبوابها لكن لا يزال هناك وجود مكثف لقوات ‏الأمن في الحرم الجامعي مع استمرار التحقيق.‏

وتشهد الولايات المتحدة معدلات مرتفعة من حوادث إطلاق النار الجماعي، إذ تُسجَّل ‏سنوياً آلاف الحوادث المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، وتشير بيانات منظمات ‏أمريكية معنية بالعنف المسلح إلى وقوع مئات الحوادث المشابهة سنوياً.‏

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