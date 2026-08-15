الشرطة الأمريكية: 5 إصابات نتيجة إطلاق نار أمام سكن طلاب جامعة ولاية ‏فرجينيا ‏

واشنطن-سانا
قالت شرطة مقاطعة تشيسترفيلد الأمريكية: إن خمسة أشخاص أصيبوا بالرصاص أمام سكن طلاب جامعة ولاية فرجينيا اليوم السبت، وإن أحدهم في حالة حرجة.
ونقلت رويترز عن إدارة الشرطة قولها: إنها تحركت إثر تلقي البلاغ بوقوع إطلاق النار أمام سكن طلاب الجامعة، لتجد خمسة أشخاص مصابين بجروح ناجمة عن طلقات نارية.
وجرى نقل المصابين الخمسة إلى مستشفيات في المنطقة، وأُعلن أن إصابات أربعة منهم لا تشكل خطراً على حياتهم.
وقالت الشرطة: إن الجامعة أعادت فتح أبوابها لكن لا يزال هناك وجود مكثف لقوات الأمن في الحرم الجامعي مع استمرار التحقيق.
وتشهد الولايات المتحدة معدلات مرتفعة من حوادث إطلاق النار الجماعي، إذ تُسجَّل سنوياً آلاف الحوادث المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، وتشير بيانات منظمات أمريكية معنية بالعنف المسلح إلى وقوع مئات الحوادث المشابهة سنوياً.