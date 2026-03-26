واشنطن تدخل أسلحة خارقة و”قاتلة الدبابات” في حرب الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

دخلت القوات الجوية الأمريكية مرحلة جديدة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، مستخدمة منظومة من الأسلحة المتقدمة، أبرزها القنبلة الموجهة خارقة التحصينات “جي بي يو-72″، وطائرة الدعم القريب “أي-10 ثاندر بولت 2” المعروفة بلقب “قاتلة الدبابات”.

وذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن القنبلة الجديدة، المعروفة أيضاً باسم “المخترق المتقدم” تُعد من أكثر الأسلحة تطوراً في فئتها، إذ يبلغ وزنها نحو 2300 كيلوغرام، وتعتمد على نظام التوجيه الدقيق “جدام”.

وتشير التقديرات إلى أن قدرتها على اختراق التحصينات تتجاوز بكثير قدرات أسلحة سابقة مثل “جي بي يو-28” التي كانت قادرة على اختراق نحو 46 متراً من التربة وأكثر من 4.6 أمتار من الخرسانة المسلحة.

وتُطلق القنبلة من قاذفات “بي-1 لانسر” أو مقاتلات “إف-15 إي سترايك إيغل”، وقد خضعت لاختبارات أولية منذ عام 2021 واستخدمت مؤخراً في ضرب مواقع صواريخ إيرانية مضادة للسفن قرب مضيق هرمز، في أول استخدام قتالي موثق لها ضد أهداف إيرانية مباشرة.

دخول غير مسبوق إلى ساحة الحرب البحرية

ودخلت طائرة “أي-10 ثاندر بولت 2” التي صُممت في سبعينيات القرن الماضي لمهام الدعم الأرضي، الحرب الحالية بدور جديد تماماً، يتمثل في مطاردة القوارب الإيرانية الصغيرة سريعة الحركة في واحد من أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم.

وتتميز الطائرة بقدرتها على التحليق المنخفض لفترات طويلة، وبمدفعها الرئيسي “جي أي يو-8 أفينجر” عيار 30 مم القادر على إطلاق ما يصل إلى 4200 طلقة في الدقيقة، كما تتمتع بدرع من التيتانيوم، وخزانات وقود ذاتية الإغلاق، وأنظمة طيران احتياطية تمنحها قدرة عالية على تحمل الأضرار.

ويمكن للطائرة حمل ذخائر موجهة وغير موجهة، والعمل من قواعد قريبة من خطوط المواجهة، والتحليق في ظروف رؤية صعبة، ما يجعلها منصة فعالة في الاشتباك مع الزوارق الإيرانية السريعة.

وكانت القوات الأمريكية أعلنت في شباط الماضي، خلال عملية حشد القوات قبيل اندلاع الحرب، أن طائرات “أي-10” خضعت لتدريبات خاصة على دعم السفن، في مؤشر مبكر على نيتها إشراكها في العمليات البحرية.

وفي اليوم السابع عشر من الحرب، أعلن الجيش الأمريكي استهداف مواقع صواريخ إيرانية مضادة للسفن قرب مضيق هرمز باستخدام قنابل خارقة للتحصينات تزن 5000 رطل، وهي من أقوى القنابل في الترسانة الأمريكية، إلا أن هذه القنابل ليست من طراز “جي بي يو-72” الذي تم إدخاله حديثاً إلى الخدمة.