إيران تؤكد مقتل لاريجاني في غارة إسرائيلية

طهران-سانا

أقر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الثلاثاء، مقتل رئيسه علي لاريجاني في غارة إسرائيلية استهدفته وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني يوم الإثنين.

وأشار المجلس، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، إلى أن ابن لاريجاني وحراسه الشخصيين قد قتلوا معه.

وكانت إسرائيل أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل لاريجاني، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، في ضربات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية.

و تشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي، حرباً على إيران، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي وعشرات القادة والمسؤولين.

وتردّ إيران بقصف مواقع في إسرائيل، وبالاعتداء بالصواريخ والطيران المسير على عدد من الدول العربية والإقليمية؛ ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وضررٍ بالمنشآت والمواقع الحيوية.