قطر تدعو لإبقاء الأمن البحري وحرية الملاحة في صميم الجهود الدولية

نيويورك-سانا

أكدت دولة قطر، اليوم الجمعة، ضرورة إبقاء قضية الحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة في صميم الجهود الدولية المشتركة، وتوظيف الابتكار التكنولوجي لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

ونقلت وكالة “قنا” للأنباء عن مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة “علياء أحمد بن سيف آل ثاني” قولها في بيان أمام جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول “صون السلم والأمن الدوليين: التكنولوجيات الناشئة والأمن البحري وتداعياتها على السلم والأمن”: “إنّ التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط هذا العام أظهرت العواقب الوخيمة للتهديدات التي تواجه الأمن البحري وحرية الملاحة، وخاصة في مضيق هرمز”.

وجددت التعبير عن رفض قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعوتها إلى إعادة فتحه دون شروط، مشيرة في هذا الصدد إلى أن حرية الملاحة وحقوق المرور العابر في هذا الممر الحيوي، مبدأ راسخ لا يقبل المساومة بموجب القانون الدولي.

وأوضحت بن سيف أنّ قطر تولي أهمية بالغة للأمن البحري بوصفه ركيزة أساسية للسلم والأمن الدوليين، وتدرك أن التقنيات الناشئة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل وقدرات المراقبة المتقدمة، تتيح فرصاً كبيرة لتعزيز السلامة البحرية، مشيرة إلى أن إساءة استخدامها تشكل تحدياً خطيراً للشحن التجاري والبنية التحتية البحرية الحيوية وسلامة التجارة.

وأكدت أن دولة قطر تواصل مشاركتها الفعالة في أعمال المنظمة البحرية الدولية، ومنها اجتماعات لجنة السلامة البحرية، مشددة على أهمية ضمان الحركة الآمنة للسفن التجارية في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، وأشارت في هذا السياق إلى دعم قطر للجهود الدولية لمساعدة السفن والبحارة المتأثرين في عرض البحر.

وكانت قطر شددت في 5 أيلول الماضي في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم ‏المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن حينها المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، على ضرورة ‏احترام إيران حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، باعتبارها قاعدة راسخة في القانون ‏الدولي، مؤكدةً رفضها استخدام الملاحة الدولية وسيلة للضغط.‏