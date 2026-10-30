اليمن يطالب بتحرك أممي عاجل لوقف زراعة ميليشيا الحوثي للألغام ‏

عدن-سانا
دعت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الجمعة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى تحرك عاجل لوقف عمليات زراعة الألغام المضادة للأفراد التي تواصل ميليشيا الحوثي تنفيذها في عدد من محافظات البلاد، وتوسيع برامج مسح الألغام وتطهير المناطق الملوثة بها ومساعدة الضحايا.
وأوضحت الوزارة في مذكرة وجهتها إلى الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي الدولي في اليمن: أن ميليشيا الحوثي زرعت ألغاماً أرضية وعبوات ناسفة مموهة في المرتفعات الجبلية والطرق الفرعية ومنازل النازحين بريف محافظة تعز، ما يتسبب بسقوط ضحايا من المدنيين بصورة شبه يومية، بينهم نساء وأطفال، وخصوصاً في الضواحي الجنوبية لمدينة تعز والمناطق القريبة من خطوط التماس.
وأكدت الوزارة أن اليمن يُعدّ من أكثر بلدان العالم تلوثاً بالألغام المضادة للأفراد، في ظل استمرار الميليشيا في زراعتها ولا سيما في القرى والمناطق المأهولة بالسكان، وما تخلّفه، إلى جانب الذخائر غير المنفجرة، من أخطار جسيمة وكارثية تهدد حياة السكان وسلامتهم وسبل عيشهم.
ولفتت إلى أن الأطفال يتصدرون قائمة الضحايا، جراء انفجار الألغام بهم أثناء رعي الماشية أو اللعب أو التنقل عبر الطرق الفرعية الوعرة التي يضطر المدنيون إلى سلوكها، بسبب الحصار الذي تفرضه الميليشيا على المدن والطرق الرئيسية.
وشددت الوزارة على أهمية دعم البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وتعزيز قدراته، بما يمكّن الجمهورية اليمنية من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد لعام 1997 وقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتمارس ميليشيا الحوثي انتهاكات بحق اليمنيين، بينها زرع الألغام التي تسببت بمقتل وجرح عشرات المدنيين، ومؤخراً قُتلت امرأة وأُصيبت ثلاث نساء أخريات، نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في وادي أُسُس بمركز مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز.