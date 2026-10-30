اليمن يطالب بتحرك أممي عاجل لوقف زراعة ميليشيا الحوثي للألغام ‏

عدن-سانا‏

دعت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الجمعة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى تحرك عاجل لوقف عمليات زراعة الألغام ‏المضادة للأفراد التي تواصل ميليشيا الحوثي تنفيذها في عدد من محافظات البلاد، ‏وتوسيع برامج مسح الألغام وتطهير المناطق الملوثة بها ومساعدة الضحايا.‏

وأوضحت الوزارة في مذكرة وجهتها إلى الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي الدولي ‏في اليمن: أن ميليشيا الحوثي زرعت ألغاماً أرضية وعبوات ناسفة مموهة في ‏المرتفعات الجبلية والطرق الفرعية ومنازل النازحين بريف محافظة تعز، ما ‏يتسبب بسقوط ضحايا من المدنيين بصورة شبه يومية، بينهم نساء وأطفال، و‏خصوصاً في الضواحي الجنوبية لمدينة تعز والمناطق القريبة من خطوط ‏التماس.‏

وأكدت الوزارة أن اليمن يُعدّ من أكثر بلدان العالم تلوثاً بالألغام المضادة للأفراد، ‏في ظل استمرار الميليشيا في زراعتها ولا سيما في القرى والمناطق المأهولة ‏بالسكان، وما تخلّفه، إلى جانب الذخائر غير المنفجرة، من أخطار جسيمة ‏وكارثية تهدد حياة السكان وسلامتهم وسبل عيشهم.‏

ولفتت إلى أن الأطفال يتصدرون قائمة الضحايا، جراء انفجار الألغام بهم أثناء ‏رعي الماشية أو اللعب أو التنقل عبر الطرق الفرعية الوعرة التي يضطر ‏المدنيون إلى سلوكها، بسبب الحصار الذي تفرضه الميليشيا على المدن والطرق ‏الرئيسية.‏

وشددت الوزارة على أهمية دعم البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وتعزيز ‏قدراته، بما يمكّن الجمهورية اليمنية من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية أوتاوا ‏لحظر الألغام المضادة للأفراد لعام 1997 وقواعد القانون الدولي الإنساني ‏والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.‏

وتمارس ميليشيا الحوثي انتهاكات بحق اليمنيين، بينها زرع الألغام التي تسببت ‏بمقتل وجرح عشرات المدنيين، ومؤخراً قُتلت امرأة وأُصيبت ثلاث نساء ‏أخريات، نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في وادي أُسُس بمركز ‏مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز.‏