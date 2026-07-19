باكستان والكويت تؤكدان الالتزام بتعهدات بوقف إطلاق النار وضرورة خفض التصعيد بالمنطقة

إسلام أباد-سانا

أكدت كل من باكستان والكويت اليوم الأحد، أهمية الالتزام بتعهدات وقف إطلاق النار المنصوص عليها في مذكرة تفاهم “إسلام أباد”، وضرورة تجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوترات في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية.

وشدد إسحاق دار على الحاجة الملحة لخفض التصعيد، مؤكداً أهمية احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها، فيما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والبقاء على اتصال وثيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن قلق بلاده إزاء استمرار الهجمات على الأراضي الكويتية، آملاً أن تمارس جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس، وأن يجري تنفيذ مذكرة تفاهم “إسلام أباد” بشكل كامل.

كما أشاد بالدور البنّاء الذي تضطلع به باكستان في تعزيز الحوار ودعم الاستقرار الإقليمي من خلال جهود الوساطة.

وكانت باكستان دعت الخميس الماضي، الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء العنف واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بوساطة إسلام أباد.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في 18 حزيران الماضي مذكرة تفاهم لوقف الحرب، قبل أن يتصاعد التوتر مجدداً مع نهاية الأسبوع الأول من تموز الجاري، إثر تنفيذ الولايات المتحدة ضربات على إيران رداً على استهدافها سفناً تجارية في مضيق هرمز، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من تموز إنهاء مذكرة التفاهم بين الجانبين.