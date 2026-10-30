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ريباكينا تنسحب من ربع نهائي بطولة طوكيو للتنس بسبب الإصابة

photo 2026 10 30 18 06 36 ريباكينا تنسحب من ربع نهائي بطولة طوكيو للتنس بسبب الإصابة
الكازاخستانية إيلينا ريباكينا

طوكيو-سانا

انسحبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الأولى عالمياً، من منافسات الدور ‏ربع النهائي لبطولة طوكيو للتنس، قبل مواجهتها أمام الكندية ليلى فرنانديز، ‏بسبب إصابة في الرقبة.‏

وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز، اليوم الجمعة، تعاني ريباكينا من الإصابة منذ عدة أيام، ما يجعلها غير ‏قادرة على خوض المباراة بكامل جاهزيتها، ولا سيما مع اقتراب الاستحقاقات ‏المهمة المقبلة.‏

وجاء الانسحاب بعد يوم واحد من فوزها على مواطنتها يوليا بوتينتسيفا، ‏وضمانها إنهاء موسم 2026 في صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في ‏مسيرتها.‏

وبانسحاب ريباكينا، تأهلت فرنانديز مباشرة إلى الدور نصف النهائي، حيث ‏ستواجه الروسية كاميلا راخيموفا، التي بلغت هذا الدور بعد فوزها على ‏الأسترالية مايا جوينت.‏

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