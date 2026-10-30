ريباكينا تنسحب من ربع نهائي بطولة طوكيو للتنس بسبب الإصابة

طوكيو-سانا

انسحبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الأولى عالمياً، من منافسات الدور ‏ربع النهائي لبطولة طوكيو للتنس، قبل مواجهتها أمام الكندية ليلى فرنانديز، ‏بسبب إصابة في الرقبة.‏

وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز، اليوم الجمعة، تعاني ريباكينا من الإصابة منذ عدة أيام، ما يجعلها غير ‏قادرة على خوض المباراة بكامل جاهزيتها، ولا سيما مع اقتراب الاستحقاقات ‏المهمة المقبلة.‏

وجاء الانسحاب بعد يوم واحد من فوزها على مواطنتها يوليا بوتينتسيفا، ‏وضمانها إنهاء موسم 2026 في صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في ‏مسيرتها.‏

وبانسحاب ريباكينا، تأهلت فرنانديز مباشرة إلى الدور نصف النهائي، حيث ‏ستواجه الروسية كاميلا راخيموفا، التي بلغت هذا الدور بعد فوزها على ‏الأسترالية مايا جوينت.‏