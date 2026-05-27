أردوغان وشريف يؤكدان مواصلة الجهود لإنهاء الصراع وترسيخ الاستقرار في المنطقة

أنقرة-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان نشرته أمس الثلاثاء عبر منصة “إن سوسيال”، أن أردوغان أكد خلال الاتصال مواصلة تركيا وباكستان بذل الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع القائم وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن جهود الوساطة المبذولة لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية “ذات قيمة”، معرباً عن أمله في أن تفضي المفاوضات إلى نتائج إيجابية.

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي، عقب هجمات شنتها الولايات المتحدة و”إسرائيل” ضد إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الـ 8 من نيسان الماضي.