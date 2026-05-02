الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خمسة فلسطينيين خلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت أريحا وجنين وطولكرم، بالتوازي مع اعتداءات على الأراضي الزراعية في الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، كما داهمت فجر اليوم السبت قرية كفر قود وعدداً من المنازل في عرابة وبير الباشا والسيلة الحارثية في جنين وطولكرم، واعتقلت خمسة فلسطينيين.

وفي سياق متصل، واصل المستوطنون اعتداءاتهم على أراضي الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل وحمروش شرق بلدة سعير شمال شرق الخليل، في الضفة الغربية، حيث أطلقوا مواشيهم داخل الأراضي الزراعية، وقطعوا واقتلعوا العشرات من شجر الزيتون.

وكان خمسة فلسطينيين قد أُصيبوا أمس الجمعة جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وشرق مدينة طوباس في الضفة الغربية.