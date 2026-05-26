حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

الرياض-سانا
بدأ حجاج بيت الله الحرام مع غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، بعد أن أتموا الوقوف على صعيد عرفات، وأدوا ركن الحج الأعظم.
وذكرت وكالة واس السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الحجاج أدوا ركن الحج الأعظم وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التنظيمية والوقائية، التي هيأتها الحكومة السعودية، لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم.
وفور وصولهم إلى مزدلفة يؤدي الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيتون ليلتهم فيها، على أن يتوجهوا صباح غد، يوم عيد الأضحى، إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.
وتُعد “النفرة” من عرفات إلى مزدلفة المحطة الثالثة في رحلة الحجاج عبر المشاعر المقدسة.