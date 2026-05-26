حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

الرياض-سانا‌‎

‎ ‎بدأ حجاج بيت الله الحرام مع غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، ‏بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، بعد أن أتموا الوقوف على صعيد عرفات، وأدوا ‏ركن الحج الأعظم‎.

وذكرت وكالة واس السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الحجاج أدوا ركن الحج ‏الأعظم وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التنظيمية والوقائية، ‏التي هيأتها الحكومة السعودية، لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم‎.‎

‎‎وفور وصولهم إلى مزدلفة يؤدي الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع ‏تأخير اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيتون ليلتهم فيها، على أن ‏يتوجهوا صباح غد، يوم عيد الأضحى، إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ‏ونحر الهدي‎.‎

‎ ‎وتُعد “النفرة” من عرفات إلى مزدلفة المحطة الثالثة في رحلة الحجاج عبر ‏المشاعر المقدسة.‎

