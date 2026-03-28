الإمارات تتعامل مع 20 صاروخاً باليستياً و37 طائرة مسيرة

أبوظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم السبت أن منظومات دفاعها الجوي تعاملت مع 20 صاروخاً باليستياً و37 طائرة مسيرة في أجواء البلاد.

وذكرت الوزارة في بيانها على منصة إكس “أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 398 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1872 طائرة مسيرة أدت إلى مقتل منتسبين اثنين من القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومدني متعاقد مع القوات المسلحة، بالإضافة الى مقتل 8 مدنيين وإصابة 178 آخرين”.

وأكدت الوزارة استعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وتتعرض دول الخليج العربي بشكل يومي لاعتداءات إيرانية، تطول منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.