رئيس الوزراء اللبناني ونظيره الباكستاني يؤكدان على ضرورة شمول لبنان بوقف إطلاق النار

بيروت-سانا

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على ضرورة شمول لبنان بوقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الحكومة اللبنانية قولها في بيان: إن “سلام أجرى اتصالاً هاتفياً مع شريف بحثا خلاله تطورات الأوضاع وجهود تثبيت وقف إطلاق النار”.

وأشاد سلام خلال الاتصال بالجهود التي قامت بها باكستان، والتي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشدداً على أن “وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان، منعاً لتكرار الاعتداءات الإسرائيلية التي شهدتها أمس”.

من جهته أدان رئيس الوزراء الباكستاني الغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، مؤكداً أن “بلاده تعمل لتأمين السلام والاستقرار في ذلك البلد”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان: إن “شريف أكد أن بلاده منخرطة في جهود صادقة من أجل السلام الإقليمي، وانطلاقاً من ذلك تُعقد محادثات بين إيران والولايات المتحدة”.

وأشار البيان إلى أن “شريف أشاد إلى جانب قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بضبط النفس الذي أبدته جميع الأطراف عشية المحادثات، وأعربا عن ارتياحهما لخفض التصعيد الذي تحقق حتى الآن، وشددا على ضرورة أن تحافظ جميع الأطراف على وقف إطلاق النار”.

وأعلنت باكستان التي قادت جهود الوساطة بين واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار مدته أسبوعان، ترافقه مباحثات في إسلام أباد، أملاً في وضع حد للحرب.