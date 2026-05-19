القوات الإسرائيلية تواصل حملات المداهمة والاعتقال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملات المداهمة والاعتقال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب اعتداءات طالت ممتلكاتهم في عدة مناطق.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من بلدة قفين شمال طولكرم، وأربعة آخرين، بينهم سيدتان في نابلس، بعد مداهمة منازلهم، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين في بيت لحم، إضافة إلى اعتقال أم وابنتها خلال مداهمة منزل أسير في مسافر يطا جنوب الخليل، حيث ألحقت أضراراً مادية بالمكان.
وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد واعتقلت طفلاً فلسطينياً، فيما استولى جنود الاحتلال على منزل أسير في بلدة المزرعة الغربية، وحوّلوه إلى مركز تحقيق ميداني احتُجز فيه عشرات المواطنين.
كما نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمة واسعة في مخيم الفارعة جنوب طوباس، احتجزت خلالها عدداً من الفلسطينيين وخرّبت محتويات منازلهم.
وكانت قوات الاحتلال شنت أمس حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اعتقلت خلالها تسعة فلسطينيين، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على ممتلكات الفلسطينيين.