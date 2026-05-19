القوات الإسرائيلية تواصل حملات المداهمة والاعتقال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملات المداهمة والاعتقال بحق الفلسطينيين في الضفة ‏الغربية، إلى جانب اعتداءات طالت ممتلكاتهم في عدة مناطق.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من بلدة قفين شمال طولكرم، ‏وأربعة آخرين، بينهم سيدتان في نابلس، بعد مداهمة منازلهم، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين في بيت لحم، ‏إضافة إلى اعتقال أم وابنتها خلال مداهمة منزل أسير في مسافر يطا جنوب الخليل، حيث ألحقت أضراراً ‏مادية بالمكان.‏

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد واعتقلت طفلاً فلسطينياً، فيما استولى جنود الاحتلال على ‏منزل أسير في بلدة المزرعة الغربية، وحوّلوه إلى مركز تحقيق ميداني احتُجز فيه عشرات المواطنين.‏

كما نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمة واسعة في مخيم الفارعة جنوب طوباس، احتجزت خلالها عدداً من ‏الفلسطينيين وخرّبت محتويات منازلهم.‏

وكانت قوات الاحتلال شنت أمس حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اعتقلت خلالها ‏تسعة فلسطينيين، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على ممتلكات الفلسطينيين.‏