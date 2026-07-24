مقتل 15 عنصراً من قوات الأمن الباكستانية بهجوم مسلح ‏

إسلام آباد-سانا

قُتل 15 عنصراً من قوات الأمن الباكستانية جراء هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش مشتركة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب ‏البلاد‎.‎

وأوضح الجيش الباكستاني في بيان نشره عبر منصة إكس اليوم الجمعة أن مجموعة من المسلحين حاولت اقتحام نقطة التفتيش في ‏منطقة تانك قبل أن تقدم على تفجير سيارة مفخخة عند محيطها، ما أسفر عن مقتل 15 من عناصر الأمن، بينهم 12 عسكرياً ‏وشرطيان وموظف حكومي‎.‎

وأشار البيان إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الأمن والمهاجمين أدت إلى مقتل 12 مسلحاً، فيما بدأت قوات الجيش والشرطة ‏عملية تمشيط واسعة لتعقب أي عناصر إرهابية أخرى في المنطقة‎.‎

ويأتي الهجوم في سياق تصاعد الاعتداءات التي تستهدف قوات الأمن حيث أعلن الجيش الباكستاني في الـ 8 من حزيران الماضي ‏مقتل 42 شخصاً، بينهم مدنيون وعسكريون، جراء هجمات نفذها مسلحون في إقليم بلوشستان على مدى أربعة أيام‎.‎