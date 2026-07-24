مقتل 15 عنصراً من قوات الأمن الباكستانية بهجوم مسلح ‏

إسلام آباد-سانا
قُتل 15 عنصراً من قوات الأمن الباكستانية جراء هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش مشتركة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد.
وأوضح الجيش الباكستاني في بيان نشره عبر منصة إكس اليوم الجمعة أن مجموعة من المسلحين حاولت اقتحام نقطة التفتيش في منطقة تانك قبل أن تقدم على تفجير سيارة مفخخة عند محيطها، ما أسفر عن مقتل 15 من عناصر الأمن، بينهم 12 عسكرياً وشرطيان وموظف حكومي.
وأشار البيان إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الأمن والمهاجمين أدت إلى مقتل 12 مسلحاً، فيما بدأت قوات الجيش والشرطة عملية تمشيط واسعة لتعقب أي عناصر إرهابية أخرى في المنطقة.
ويأتي الهجوم في سياق تصاعد الاعتداءات التي تستهدف قوات الأمن حيث أعلن الجيش الباكستاني في الـ 8 من حزيران الماضي مقتل 42 شخصاً، بينهم مدنيون وعسكريون، جراء هجمات نفذها مسلحون في إقليم بلوشستان على مدى أربعة أيام.