مالطا.. حزب العمال يفوز بولاية رابعة في الانتخابات البرلمانية

فاليتا-سانا

أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، اليوم الأحد، فوز حزبه للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات العامة خلفاً لجوزيف موسكات في رئاسة حزب العمال عام 2020.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أبيلا قوله للصحفيين: هذا انتصار لجميع الشعب استناداً إلى البرنامج الذي قدمناه للمواطنين”، مضيفا: إن النتائج أظهرت أن حزب العمال “فاز بتفويض قوي”، ودعا المواطنين للمحافظة على روح الوحدة الوطنية للتقدم بالبلاد إلى الأمام.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات، التي جرت أمس السبت، 87.4 بالمئة، بزيادة طفيفة مقارنة بالانتخابات العامة في 2022، وسيؤدي رئيس الوزراء اليمين صباح غد الإثنين.