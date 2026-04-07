كوريا الجنوبية تعلن تأمين 60 مليون برميل نفط إضافي للشهر المقبل

سيئول-سانا

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها أمّنت 60 مليون برميل إضافي من إمدادات النفط البديلة لشهر أيار المقبل، لتعويض الإمدادات المتوقفة من الشرق الأوسط، بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن نائب وزير التجارة والصناعة وأمن الموارد، يانغ غي-ووك، قوله: “إنه تم تأمين، حتى الآن، 110 ملايين برميل من النفط، تشمل 50 منها للشهر الحالي و60 لأيار المقبل، من 17 دولة، من بينها السعودية والولايات المتحدة والإمارات والبرازيل وكندا”.

وأضاف يانغ: إن الكمية المؤمّنة لهذين الشهرين تمثل نحو 60 بالمئة و70 بالمئة على التوالي من الإمدادات الشهرية في الظروف الاعتيادية.

وحول نظام مقايضة النفط الذي طُبّق الأسبوع الماضي، صرّح يانغ، بأن أكبر أربع مصافي تكرير في البلاد قدّمت خططاً لاقتراض أكثر من 30 مليون برميل بموجب هذا البرنامج، على أن يتم تسليم نحو 8 ملايين برميل هذا الأسبوع، مضيفا: “أبدت مصافي التكرير اهتماماً بنظام مقايضة النفط، وتنوي استغلاله”.

وأوضح يانغ، فيما يخص النافثا، وهي مادة خام أساسية في صناعة البتروكيماويات، أنه يتوقع أن تصل واردات هذه المادة الخام إلى 770 ألف طن هذا الشهر، وهو ما يعادل حوالي 70 بالمئة من الكمية المستوردة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأضاف يانغ: إن إجمالي إمدادات النافثا من المتوقع أن يصل إلى ما بين 80 و90 بالمئة من الكمية المطلوبة شهرياً في الظروف الاعتيادية، وذلك بإضافة حوالي 1.1 مليون طن منتجة محلياً، وقال: “نعتزم التعاون مع الشركات لبذل الجهود اللازمة لتأمين إمدادات النافثا فور إقرار الميزانية التكميلية وتخصيصها.

وأعادت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية، السبت الماضي، تشغيل مفاعل نووي متوقف عن العمل في إطار مساعي البلاد إلى دعم إمدادات الطاقة، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.