فرق الإطفاء التركية تواصل مكافحة حريق غابات في ديار بكر

أنقرة-سانا
اندلع حريق غابات، صباح اليوم الأحد، في منطقة هضبة ميرغان بريف قضاء جونغوش التابع لولاية ديار بكر جنوب شرق تركيا، بينما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.
وذكرت وكالة الأناضول أن الحريق اندلع في منطقة مغطاة بأشجار البلوط، مشيرة إلى أن فرق مديرية غابات ديار بكر تشارك في عمليات الإخماد بـ 15 عنصراً، مدعومين بثلاث مركبات للتدخل الأولي وصهريج إطفاء، إلى جانب آليات وفرق إطفاء تابعة لعدد من البلديات في المنطقة.
كما يساند عناصر الدرك والأهالي فرق الإطفاء في عمليات المكافحة البرية، ضمن الجهود الرامية إلى تطويق الحريق، والحد من انتشاره إلى مساحات أوسع.
وكانت فرق الإطفاء التركية تمكنت في الـ 28 من الشهر الماضي من السيطرة على حريق غابات اندلع في قضاء سيديكمر التابع لولاية موغلا غرب البلاد.