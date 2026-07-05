فرق الإطفاء التركية تواصل مكافحة حريق غابات في ديار بكر

photo 2026 07 05 19 25 05 فرق الإطفاء التركية تواصل مكافحة حريق غابات في ديار بكر
مصدر الصورة-الأناضول

أنقرة-سانا‏

اندلع حريق غابات، صباح اليوم الأحد، في منطقة هضبة ميرغان بريف قضاء جونغوش التابع لولاية ديار بكر جنوب ‏شرق تركيا، بينما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.‏

وذكرت وكالة الأناضول أن الحريق اندلع في منطقة مغطاة بأشجار البلوط، مشيرة إلى أن فرق مديرية غابات ديار بكر ‏تشارك في عمليات الإخماد بـ 15 عنصراً، مدعومين بثلاث مركبات للتدخل الأولي وصهريج إطفاء، إلى جانب آليات وفرق ‏إطفاء تابعة لعدد من البلديات في المنطقة.‏

‎ ‎كما يساند عناصر الدرك والأهالي فرق الإطفاء في عمليات المكافحة البرية، ضمن الجهود الرامية إلى تطويق الحريق، ‏والحد من انتشاره إلى مساحات أوسع.‏

وكانت فرق الإطفاء التركية تمكنت في الـ 28 من الشهر الماضي من السيطرة على حريق غابات اندلع في قضاء سيديكمر ‏التابع لولاية موغلا غرب البلاد.‏

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