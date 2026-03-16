الإمارات: حريق في الفجيرة للصناعات البترولية إثر هجومٍ بطائرة مسيّرة

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الإثنين، عن نشوب حريق في “منطقة الفجيرة للصناعات البترولية”، جراء استهدافٍ بطائرة مسيرة.

وذكرت وكالة “وام” للأنباء أنّ “الجهات المختصة في إمارة الفجيرة أكدت نشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة، دون وقوع أي إصابات”.

وأضافت: إن فرق الدفاع المدني بالإمارة باشرت على الفور التعامل مع الحادث، وتتواصل الجهود للسيطرة عليه.

يُعد ميناء الفجيرة من أبرز الموانئ النفطية في المنطقة، حيث يُستخدم كمركز رئيسي لتخزين وتصدير النفط خارج الخليج العربي، ما يمنحه أهمية استراتيجية في حركة تجارة الطاقة العالمية.

وكان الميناء تعرّض، السبت الماضي، لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، وإثارة مخاوف بشأن حركة الشحن في أحد أهم مراكز تصدير النفط في المنطقة.