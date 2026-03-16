الإمارات: حريق في الفجيرة للصناعات البترولية إثر هجومٍ بطائرة مسيّرة

photo 2026 03 16 12 41 14 الإمارات: حريق في الفجيرة للصناعات البترولية إثر هجومٍ بطائرة مسيّرة

الفجيرة-سانا

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الإثنين، عن نشوب حريق في “منطقة الفجيرة للصناعات البترولية”، جراء استهدافٍ بطائرة مسيرة.

وذكرت وكالة “وام” للأنباء أنّ “الجهات المختصة في إمارة الفجيرة أكدت نشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة، دون وقوع أي إصابات”.

وأضافت: إن فرق الدفاع المدني بالإمارة باشرت على الفور التعامل مع الحادث، وتتواصل الجهود للسيطرة عليه.

يُعد ميناء الفجيرة من أبرز الموانئ النفطية في المنطقة، حيث يُستخدم كمركز رئيسي لتخزين وتصدير النفط خارج الخليج العربي، ما يمنحه أهمية استراتيجية في حركة تجارة الطاقة العالمية.

وكان الميناء تعرّض، السبت الماضي، لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، وإثارة مخاوف بشأن حركة الشحن في أحد أهم مراكز تصدير النفط في المنطقة.

مسؤول أممي: إلغاء إسرائيل تراخيص عشرات المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية فعل مشين
السوداني وباراك يبحثان سبُل دعم استقرار سوريا وازدهارها
منظمة حقوقية: الاستيطان المتسارع شرق القدس المحتلة يهدد البلدات الفلسطينية
الصحة العالمية تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 99 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال كانون الأول
