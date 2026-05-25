مقتل 11 شخصاً وإصابة 7 في تصادم شاحنة وحافلة ركاب شمال غرب باكستان

3947126 311474724 مقتل 11 شخصاً وإصابة 7 في تصادم شاحنة وحافلة ركاب شمال غرب باكستان

إسلام أباد-سانا‏

لقي ما لا يقل عن أحد عشر راكباً مصرعهم، وأُصيب سبعة آخرون، اليوم الإثنين، جراء حادث تصادم بين شاحنة صغيرة ‏وحافلة ركاب متوقفة شمال غرب باكستان‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن الشرطة الباكستانية قولها: إن الحادث وقع على طريق سوات السريع في مقاطعة ‏خيبر بختونخوا، مشيرةً إلى أن حافلة الركاب كانت متجهة من مدينة كراتشي الساحلية جنوباً إلى بونر، في حين كانت ‏الشاحنة الصغيرة في طريقها من روالبندي إلى دير‎.‎

وأوضح مسؤولون في الشرطة أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الحادث نجم عن إهمال سائق الشاحنة الصغيرة‎.‎

محادثات برلين.. تقدم محدود وخلافات تؤجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية
الخارجية الفلسطينية تدعو لتحرك دولي لوقف إجراءات الاحتلال الأحادية والاستيطان
فرنسا والصين تؤكدان ضرورة تجاوز الخلافات وترسيخ شراكة مستقرة
خبراء أمميون يحذرون من الضرر الكارثي لحرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية في غزة
دول عربية وإسلامية تدين استمرار إغلاق الأقصى وكنيسة القيامة وتطالب بوقف الانتهاكات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك