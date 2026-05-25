مقتل 11 شخصاً وإصابة 7 في تصادم شاحنة وحافلة ركاب شمال غرب باكستان

إسلام أباد-سانا‏

لقي ما لا يقل عن أحد عشر راكباً مصرعهم، وأُصيب سبعة آخرون، اليوم الإثنين، جراء حادث تصادم بين شاحنة صغيرة ‏وحافلة ركاب متوقفة شمال غرب باكستان‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن الشرطة الباكستانية قولها: إن الحادث وقع على طريق سوات السريع في مقاطعة ‏خيبر بختونخوا، مشيرةً إلى أن حافلة الركاب كانت متجهة من مدينة كراتشي الساحلية جنوباً إلى بونر، في حين كانت ‏الشاحنة الصغيرة في طريقها من روالبندي إلى دير‎.‎

وأوضح مسؤولون في الشرطة أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الحادث نجم عن إهمال سائق الشاحنة الصغيرة‎.‎