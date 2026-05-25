مقتل 11 شخصاً وإصابة 7 في تصادم شاحنة وحافلة ركاب شمال غرب باكستان

إسلام أباد-سانا
لقي ما لا يقل عن أحد عشر راكباً مصرعهم، وأُصيب سبعة آخرون، اليوم الإثنين، جراء حادث تصادم بين شاحنة صغيرة وحافلة ركاب متوقفة شمال غرب باكستان.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن الشرطة الباكستانية قولها: إن الحادث وقع على طريق سوات السريع في مقاطعة خيبر بختونخوا، مشيرةً إلى أن حافلة الركاب كانت متجهة من مدينة كراتشي الساحلية جنوباً إلى بونر، في حين كانت الشاحنة الصغيرة في طريقها من روالبندي إلى دير.
وأوضح مسؤولون في الشرطة أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الحادث نجم عن إهمال سائق الشاحنة الصغيرة.