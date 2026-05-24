الهلال الأحمر السعودي يعلن جاهزيته التشغيلية لموسم حج هذا العام

الرياض-سانا

أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي جاهزيتها لتنفيذ خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هجرية، عبر منظومة إسعافية متكاملة تعمل على مدار الساعة، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة في المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الأحد، أن الهيئة تعمل بالتكامل مع الجهات الصحية والخدمية والأمنية لتقديم الخدمات الإسعافية للحجاج، وفق أعلى المعايير التشغيلية.

وأوضحت الهيئة، أنها حشدت أكثر من 7700 كادر إسعافي، وجهزت أكثر من 500 نقطة إسعافية، إلى جانب مشاركة أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة ضمن الفرق المساندة، ودعم العمليات بأسطول يضم أكثر من 3000 مركبة إسعافية ومساندة.

كما خصصت الهيئة 11 طائرة إسعافية تنطلق من مهابط استراتيجية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للمساهمة في سرعة التدخل ونقل الحالات الطارئة.

وأكدت الهيئة توظيف التطبيقات والأنظمة التقنية الحديثة في استقبال البلاغات وتصنيف الحالات وتوجيه الفرق الإسعافية، إلى جانب تعزيز الجاهزية الميدانية بوسائل تدخل مرنة للتعامل مع الكثافات البشرية خلال موسم الحج.

وكانت وزارة البلديات والإسكان السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم جاهزيتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، عبر منظومة خدمية وميدانية متكاملة في المشاعر المقدسة، مدعومة بأكثر من 22 ألف كادر ميداني يعملون على مدار الساعة لخدمة الحجاج، وتعزيز الرقابة الصحية والبيئية وجودة الخدمات المقدمة.