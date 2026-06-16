عقب لقاء زيلينسكي.. كندا تعلن حزمة عقوبات جديدة على روسيا

أوتاوا-سانا‏

أعلنت الحكومة الكندية اليوم الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على سفن ‏تابعة ‏لما ‏يعرف بأسطول الظل التابع لموسكو، وعلى مصالح وقطاعات في مجال ‌‏الصناعات الدفاعية الروسية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن عن ‌‏فرض حزمة عقوبات جديدة ⁠تستهدف أسطول الظل الروسي، وعائدات ‏الطاقة ‏وقطاع الصناعات الدفاعية وجهات “تقف وراء وقائع تضليل ‌‏‌إعلامي”.‏

وجاء قرار رئيس الوزراء الكندي في بيان صدر عقب اجتماعه مع الرئيس ‌‏‌‏⁠الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش ⁠قمة مجموعة السبع في ⁠فرنسا.‏

وسبق القرار الكندي قرار مماثل اتخذته بريطانيا في وقت سابق اليوم ‌‏الثلاثاء، فرضت بموجبه عقوبات جديدة على روسيا استهدفت بنكاً ‏وشبكة ‌‏مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية، إضافةً إلى عشرات السفن ‏التابعة ‌‏لأسطول الظل الروسي.‏