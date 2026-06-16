عقب لقاء زيلينسكي.. كندا تعلن حزمة عقوبات جديدة على روسيا

أوتاوا-سانا
أعلنت الحكومة الكندية اليوم الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على سفن تابعة لما يعرف بأسطول الظل التابع لموسكو، وعلى مصالح وقطاعات في مجال الصناعات الدفاعية الروسية.
وذكرت وكالة رويترز أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف أسطول الظل الروسي، وعائدات الطاقة وقطاع الصناعات الدفاعية وجهات “تقف وراء وقائع تضليل إعلامي”.
وجاء قرار رئيس الوزراء الكندي في بيان صدر عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا.
وسبق القرار الكندي قرار مماثل اتخذته بريطانيا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، فرضت بموجبه عقوبات جديدة على روسيا استهدفت بنكاً وشبكة مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية، إضافةً إلى عشرات السفن التابعة لأسطول الظل الروسي.