مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على شرق لبنان

photo 2026 06 19 15 03 00 مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على شرق لبنان

بيروت-سانا

قتل ستة أشخاص وأصيب ستة آخرون بجروح اليوم الجمعة، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قضاء بعلبك شرق لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة قوله في بيان: “إن غارة إسرائيلية على بلدة عين بورضاي في قضاء بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح”.

كما استهدف طيران الاحتلال مزرعة في بلدة الجمالية شمال مدينة بعلبك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينما تسببت غارات على بلدة تولين في قضاء مرجعيون بأضرار مادية.

وكان 18 شخصاً قتلوا وأصيب 33 آخرون بجروح في وقت سابق اليوم جراء غارات مكثفة شنها طيران الاحتلال على عدد من المناطق والبلدات جنوب لبنان.

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