إسبانيا تقدم خطة عمل عاجلة لوقف الكارثة الإنسانية في غزة

مدريد-سانا

أعلنت إسبانيا اليوم، تقديم خطة عمل عاجلة إلى الاتحاد الأوروبي لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لوقف الدمار والموت والمجاعة، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية في بيان: “إن الورقة غير الرسمية المقدمة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن تتضمن تدابير للامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة، وإنهاء التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، وتعليق جميع البرامج مع إسرائيل”.

وحسب البيان، فإن “وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، دافع أمام نظرائه الأوروبيين عن اعتماد وثيقة التدابير العاجلة لإنهاء العنف في الشرق الأوسط”، وقال: “إن الاتحاد الأوروبي لا يبذل جهدًا كافيًا، ومتأخر جدًا، لقد انتهى وقت التصريحات، وعلينا أن نتحرك”.

إقامة دولة فلسطينية واقعية

وأكد ألباريس أن الحل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو تطبيق حل الدولتين، مقترحاً “إقامة دولة فلسطينية واقعية وقابلة للحياة، تكون غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية واحدة، متصلة ببعضها البعض ومتصلة بالبحر، وعاصمتها القدس الشرقية”.

كما اقترح ألباريس تقديم الدعم الفعال للمجتمع المدني في فلسطين بما يعزز احترام القانون الإنساني والسلام، فضلاً عن برنامج للتنسيق بين الجهات الفاعلة الإنسانية العاملة في غزة والضفة الغربية، حتى تتمكن من الوصول إلى المساعدات الإنسانية وتوزيعها.

وكان ألباريس شدد في منشور عبر منصة X في وقت سابق اليوم، على أن “الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء الحرب”، وقال: “علينا التحرك الآن، لا يمكننا أن نستمر في رؤية الدمار والموت والمجاعة، الشرق الأوسط بحاجة إلى السلام”.

يذكر أن إسبانيا تطالب منذ عام 2023، بوقف تصدير الأسلحة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة، قبل أن يتطور موقفها لاحقًا ليشمل منع شراء الأسلحة من إسرائيل أيضًا.