موجة حر في الهند تودي بحياة 16 شخصاً وسط تحذيرات صحية

نيودلهي-سانا

لقي ما لا يقل عن 16 شخصاً مصرعهم في جنوب الهند، جراء موجة حر شديدة تضرب أجزاء واسعة من البلاد، وسط تحذيرات رسمية من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة على الصحة العامة.

وسجلت الوفيات في ولاية تيلانغانا، حيث دفعت الأوضاع المناخية السلطات المحلية إلى إعلان حالة تأهب على مستوى الولاية.

ونقلت فرانس برس عن وزير الإيرادات في الولاية بونغوليتي سرينافاسا ريدي قوله: إن شدة الحرارة بلغت مستويات غير مسبوقة، داعياً الجهات المعنية إلى تكثيف التحذيرات والإجراءات الوقائية للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر.

وشهدت عدة مدن هندية خلال الأيام الأخيرة درجات حرارة تجاوزت 45 درجة مئوية، في وقت حذرت فيه هيئة الأرصاد الجوية الهندية من استمرار الطقس الحار فوق المعدلات الطبيعية في مناطق عدة، وخاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الليل.

وأشار خبراء الصحة إلى أن الحرارة المرتفعة قد تسبب الجفاف وارتفاع لزوجة الدم، وصولاً إلى فشل الأعضاء في الحالات الخطرة.

ونصحت السلطات في تيلانغانا كبار السن والأطفال والنساء الحوامل بتجنب الخروج خلال ساعات النهار إلا عند الضرورة القصوى.

وسجلت أعلى درجة حرارة رسمية في الهند عند 51 درجة مئوية في منطقة فالودي بولاية راجستان عام 2016.