التعاون الخليجي يدين استهداف القنصلية الإماراتية في كردستان العراق للمرة الثانية

الرياض-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة الإماراتية في كردستان العراق للمرة الثانية خلال أسبوع ما أسفر عن إصابة عنصرين من أمن القنصلية، وإلحاق أضرار مادية بالمبنى.

وقال البديوي وفق ما نقل موقع المجلس: إن استمرار هذه الاعتداءات الغادرة على قنصلية الإمارات يُعد خرقاً جسيماً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة الدبلوماسيين، والعاملين في تلك البعثات.

وجدد البديوي، وقوف مجلس التعاون وتضامنه مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضد هذا الاعتداء، ورفضه لكل أشكال العنف والإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويعد هذا الاعتداء الثاني من نوعه خلال أيام، إذ كانت القنصلية قد تعرضت الثلاثاء الماضي لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات، الأمر الذي أثار موجة استنكار واسعة من عدة دول، بينها سوريا.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً متواصلاً مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية– الإيرانية، وما رافقها من اعتداءات إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة، والتي طالت منشآت حيوية في عدد من الدول العربية والإقليمية.